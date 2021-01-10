Акция протеста на трассе под Харьковом: подробности от полиции

10 января 2021 г. 16:00
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Ранее сообщалось о том, что сегодня, 10 января, в поселке Высокий Харьковского района на трассе «Харьков - Симферополь» проходила очередная акция протеста против повышения тарифов на транспортировку газа.

Около 50 местных жителей перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе с целью выражения протеста против роста тарифов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция обеспечила общественный порядок во время акции протеста.

Охрану общественного порядка осуществляли более 15 полицейских. 

Был обеспечен отвод транспорта через объездные дороги.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 1.

 

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