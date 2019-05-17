Акция протеста: под стены Харьковского горсовета принесли чучело

Харьковские активисты принесли чучело, символизирующее советского маршала Георгия Жукова под здание Харьковского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса в Facebook.

Таким образом активисты выразили протест против переименования проспекта Петра Григоренко обратно в проспект маршала Жукова.

На чучеле написали «Маршал мясник», облили красной краской, нарядили в гимнастерку и надели ордена.

Его активисты оставили на лестнице горсовета.

Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Эту инициативу поддержал харьковский городской голова Геннадий Кернес и призвал харьковчан голосовать за данную петицию, которая набрала необходимое количество голосов чуть больше чем за сутки.

Украинский институт национальной памяти считает, что переименование улицы нарушает закон о декоммунизации.