Акция протеста: под стены Харьковского горсовета принесли чучело

17 мая 2019 г. 20:15
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Харьковские активисты принесли чучело, символизирующее советского маршала Георгия Жукова под здание Харьковского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса в Facebook.

Таким образом активисты выразили протест против переименования проспекта Петра Григоренко обратно в проспект маршала Жукова.

На чучеле написали «Маршал мясник», облили красной краской, нарядили в гимнастерку и надели ордена.

Его активисты оставили на лестнице горсовета.

Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. 

Эту инициативу поддержал харьковский городской голова Геннадий Кернес и призвал харьковчан голосовать за данную петицию, которая  набрала необходимое количество голосов чуть больше чем за сутки.

Украинский институт национальной памяти считает, что переименование улицы нарушает закон о декоммунизации.

 

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