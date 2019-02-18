«Акция протеста»: в харьковском метро подростки опять массово прыгали через турникеты

Еще не утихли дискуссии после предыдущей, довольно противоречивой акции против повышения цен в метро, ​​когда около сорока подростков одновременно перепрыгнули через турникеты в метро Архитектора Бекетова, как у них появились последователи.

Увидев видео протеста, группа друзей решила повторить этот перфоманс - всего их было около тридцати, Алексей - один из них. Он говорит, что вынужден каждый день тратить кучу денег на метро, ​​а такой способ протеста ему представляется драйвовым и интересным.

Алексей, участник акции

Мне кажется, 8 гривен это слишком дорого. И вот люди каждый день ездят в колледж, на работу. Вот мне нужно каждый день ездить в колледж. Да, у меня есть студенческая карта, но цена все равно выросла. И мне друг рассказал про такую фишку, мол, прыгать через турникеты, и мы решили устроить акцию в таком формате.



Не только Алексей и его друзья считают цену на проезд завышенной.

То, что новые тарифы в метро и наземном электротранспорте могут быть необоснованными, предположили и в Харьковском отделении антимонопольного комитета и объявили о проверке формирования тарифов горэлектротранса. Если эта информация подтвердится, а также правоохранители найдут подтверждения заявлениям по поводу непрозрачных закупок и использованию денег от рекламы в метро, новые тарифы могут превратиться в новые уголовные дела, говорят юристы.

А пока гражданские активисты - эксперты Харьковского антикоррупционного центра - через суд решили оспорить новые тарифы из-за процедурных нарушений.

Игорь Черняк, Харьковский антикоррупционный центр



Ну, по-перше, у нас викликає подив, що це рішення підписано не Харьківським міським головою, а секретарем міської ради, а з нашої точки зору, Новак як секретар не мав право підписувати. Й інший момент: не було додержано процедуру, яку законодавство встановлює для регуляторних актів.



В качестве обеспечения иска активисты намерены попросить суд приостановить действие новых тарифов, пока их законность не будет доказана.

Но если этот иск является законным способом решения вопроса, то относительно действий Алексея и его друзей есть ряд претензий.

И вопрос не только в прыжках через турникет: после этого протестующие перешли на Госпром и сели в поезд. Прямо во время движения они открыли двери и начали делать на фоне открытых дверей селфи. Алексей ничего страшного в этот не видит, так как их действия не были опасными ни для кого из пассажиров.

Алексей, участник акции



Мы заходили на станцию метро и просто кричали - каждый кричал что-то разное, орали «метро - по 8!" Получилось так, что вот мы сели в поезд, на метро Держпром, поехали не в ту сторону. И некоторые люди решили подержать дверь. Вагон метро был фактически пустой, пассажиры по сути сидели по своим местам, и никто из людей не пострадал, и мы никому не хотели причинить вреда



Иного мнения придерживается Алексей Битнер, глава пресс-службы Харьковского метрополитена. Он не считает обе акции гражданским протестом и сводит все к вопросу опасности, отмечая, что это могло представлять угрозу для пассажиров и самих подростков.

По словам начальника отдела коммуникации областного управления Нацполиции Елены Баранник, с некоторыми из них полицейские даже провели воспитательную беседу, однако никого не задерживали.

Сам Алексей говорит, что готов повторить свои действия, и думает, что молодежь еще не раз может поддержать этот флешмоб.