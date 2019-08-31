 

Аккаунт создателя «Твиттера» был взломан

31 августа 2019 г. 15:04
Источник: УНИАН
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Хакеры взломали учетную запись в Twitter главного исполнительного директора компании Джека Дорси.

Об этом сообщает The New York Times.

Взломщики утверждали, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.Кроме того, они ретвитнули записи с нескольких страниц, якобы принадлежащих хакерам.

Отмечается, что хакеры использовали сторонний сервис под названием CloudHopper, чтобы публиковать сообщения под именем Дорси.

В Twitter подтвердили, что его аккаунт был взломан.

"Мы в курсе того, что Джека взломали и расследуем случившееся", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что оскорбительные публикации вскоре были удалены.

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