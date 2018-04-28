Актер Хабенский: попытка вылечить рак у жены с помощью знахаря была ошибкой

28 апреля 2018 г. 12:40
Источник: УНИАН
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Российский актер Константин Хабенский рассказал в опубликованном на YouTube-канале "вДудь" интервью о смерти своей первой супруги Анастасии, у которой обнаружили опухоль головного мозга.

Он призвал людей, которым диагностировали онкологическое заболевание, обращаться за помощью к специалистам.

"Нужно сразу обратиться, чтобы не навредить человеку, который заболел", - отметил он.

Хабенский заявил, что совершил ошибку, когда обратился "к знахарям, которые имеют колоссальный талант заговаривать тебя".

Хабенский полетел в Кыргызстан за человеком, которого ему посоветовали знакомые.

"Я привез его в Москву, и это была большая ошибка, которая стоила потом второй операции", - рассказал актер.

Он добавил, что о диагнозе они узнали слишком поздно, несмотря на тревожные симптомы.

 "Не предположили врачи, что возможно вот такое. Все сваливали на беременность", - отметил Хабенский.

Его жене диагностировали заболевание в сентябре 2007 года, когда у них родился сын Иван. Хабенский вспомнил, что был тогда на съемочной площадке.

Его супруга скончалась в декабре 2008-го.

Видео: 

Хабенский - «Метод-2», Мединский и Брэд Питт / вДудь

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