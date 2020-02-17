Радикалы просят СБУ не допустить выступления Полицеймако в Харькове

17 февраля 2020 г. 11:34
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Харьковские националисты требуют отменить спектакль, участие в котором принимает российский актер Михаил Полицеймако. Об этом говорится в сообщении на странице общественной организации "Світанок".

На третье марта во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого запланирован спектакль "Последний этаж". Одну из главный ролей в нем исполняет Полицеймако, который занесен в базу "Миротворца" за выступления в аннексированном Крыму. Представители организации уже обратились в СБУ и ГПСУ с требованием запретить иностранцу въезд в Украину.

 

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