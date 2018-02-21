Активисты ВО "Свобода" вышли на пикет к Харьковскому горсовету

21 февраля 2018 г. 10:35
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Установить памятник Героям Небесной сотни - требование еще одного пикета, котрый проходит под стенами горсовета во время сессии.

К зданию мэрии также вышли "свободовцы" которые потребовали от мэрии достойно почтить память погибших во время Революции Достоинства, среди которых 3 харьковчанина -Юрий Паращук, Владислав Зубенко и Евгений Котляр

За 4 года после Революции в Харькове так и не установили мемориал погибшим, а вчера городская власть проигнорировала памятные дни, не упомянув о них даже на сайте, отметили пикетчики.

 

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