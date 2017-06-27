Альбатрос", МІ-8МТ и МІ-2 - у курсантов "кожедубовцев" летная практика

К полетам в этом году курсанты третьего курса приступили еще в мае. До этого времени "кожедубовцы" проходили курс наземной подготовки, получили допуск к пилотированию воздушных судов различных типов. Подполковник Роман Куценко - военный летчик, по новым правилам ВСУ его лицо показывать нельзя. Сейчас в его подразделении 21 курсант, которых надо научить летать. И хоть практики сейчас достаточно, до 5 курса каждому курсанту надо налетать до 200 часов, первый самостоятельный полет запоминается больше всего.

Роман Куценко, командир эскадрилий ВЧ:

Це дуже відповідальний момент, максимальне напруження на курсанта накладається під час його першого тренувального польоту, який він не забуде ніколи. В житті для льотчика це самий яскравіший момент, початок своєї діяльності льотної, після цього польоту ти осознаєшь, що ти будеш льотчиком!

Летной программой предусмотрено, что курсанты проведут в небе за штурвалом самолетов около 40 часов. Все летательные аппараты должны быть в исправном состоянии, поэтому их тщательно проверяют ремонтники. Так называемое "ТО" для самолетов называют регламентными работами. Проверку самолета "Л-39" - специалист начинает изнутри.

Леонид Титов, начальник группы регламента и ремонта самолетов:

Група літаків виконує роботи пов’язані в кабіні наприклад перевіряємо управління, легкість переміщення ручки управління літаком, вперед-назад, вбок, переміщення педалей в кабіні, щоб не було торкання ніякого, не було построннього шуму при переміщенні, хрусту там. Закрепить полученные навыки курсантам и офицерам предлагают не только на военных вертолетах и самолетах, но и на тренажере, сделанном, кстати, во Львове.

Игорь Сердюк, начальник комплекса тренажеров:

Особенность от аналогов буржуйских, здесь второе рабочее место, и они могут отрабатывать слетанность даже офицеры отрабатывать слетанность пары или крутить воздушный бой.

Летная практика на аэродроме в Чугуеве закончится в сентябре. Курсантов будут ждать в эскадрильи уже на четвертом курсе, тогда пройдет распределение в истребительную и штурмовую авиацию.