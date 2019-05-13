Александр Фельдман: Мы точно не пойдём на поводу у 15 горлохватов

Ряд наиболее острых вопросов связанных с попытками дестабилизации ситуации на рынке «Барабашово» и в регионе в целом активисты профсоюза предпринимателей торгового центра сегодня обсуждали с президентом концерна «АВЭК» Александром Фельдманом. Участники встречи убеждены, что несколько десятков так называемых «активных деятелей», не могут представлять интересы почти 15 тыс. предпринимателей «Барабашово».

Игорь Байрак, зам. председателя профсоюза предпринимателей ТЦ "Барабашово"

Я думаю, что общими усилиями мы сможем эту организацию сделать так, которая будет представлять интересы всех предпринимателей рынка «Барабашово».

Народный депутат пообещал активистам профсоюза расширить диалог между администрацией и предпринимателями, проинформировать органы власти и всячески поддерживать членов профсоюза.

Александр Фельдман, почетный президент ЧАО «Концерн АВЭК и Ко»

Мы не можем донести каждую минуту изменяющейся ситуации в стране до 16 тысяч человек, но мы точно не пойдём на поводу у 15 горлохватов которым заплатили деньги, а они их сегодня отрабатывают и не знают, что теперь им сегодня делать.

По мнению Фельдмана сейчас все предприниматели должны объединиться и занять активную позицию, чтобы защитить свои права.