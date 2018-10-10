Александр Фельдман: Общественные организации должны стать партнером государства в реализации его природоохранной политики

Общественные движения и организации, которые активно формируются в современной Украине, должны стать принципиальным и требовательным партнером государства в реализации его природоохранной политики.

Об этом заявил народный депутат Украины, основатель Фельдман Экопарк Александр Фельдман во время сайд-ивента «Развитие Европейской парадигмы «Человечество и природа» в Украине», который состоялся сегодня в Страсбурге в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По его словам, Украина, несмотря на гибридную войну, оккупацию Крыма и ежедневные человеческие потери в результате военной агрессии со стороны Российской Федерации, настойчиво преодолевает путь к европейским стандартам жизни общества в целом и экологической его сферы в частности.

«Развитие соборного европейского государства Украина все больше будет определяться способностью общества консолидироваться вокруг ценностей, которые проверены самим фактом существования человечества. И одна из таких ценностей - это гармония между развитием человечества и благоприятным состоянием окружающей среды», - отметил парламентарий.

В рамках мероприятия народный депутат представил Всеукраинский социально-гуманитарный мультикомплекс Фельдман Экопарк, который успешно функционирует 7 лет в Харькове.

Фельдман Экопарк - уникальный проект, который фактически является площадкой для реализации различных идей зоозащитников, волонтеров и просто активных людей. На базе мультикомплекса реализовано более 20-ти социальных и зоозащитных проектов, часть из которых успешно работает и сейчас», - отметил Александр Фельдман.

По его словам, с каждым годом растет количество волонтеров, которые охотно приобщаются к зоозащитным и другим проектам. На сегодняшний день Фельдман Экопарк сотрудничает с десятками зоозащитных и гуманитарных организаций на всех континентах.

«Шаг за шагом мы открываем для себя новые возможности, получаем новые знания. Мы открыты к сотрудничеству с новыми природоохранными и зоозащитными организациями», - заявил депутат.

Участие в работе сайд-ивента «Развитие Европейской парадигмы «Человечество и природа» в Украине» приняли представители парламентов десяти стран Европы. В дискуссию активно включились молодые представители украинской делегации - дети из Западной Украины, которые находились в Европарламенте.

Александр Фельдман поблагодарил народного депутата Украины Сергея Лабазюка за содействие в подготовке мероприятия и участие в нем.

Напомним, Всеукраинский социально-гуманитарный мультикомплекс Фельдман Экопарк активно функционирует в Харьковской области с 2011 года. Фельдман Экопарк является благотворительным проектом Фонда Александра Фельдмана.

С момента основания Социально-гуманитарный мультикомплекс посетило более семи миллионов человек из Украины и десятков стран мира. На базе Фельдман Екопарк разработаны и успешно функционируют ряд гуманитарных и природоохранных проектов. Самые масштабные из них: Центр психосоциальной реабилитации, Детская эколого-натуралистическая академия, Центр спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом», Центр реабилитации рукокрылых. Начиная с 2018 года Фельдман Экопарк активно сотрудничает со Всемирным открытым фондом реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR).