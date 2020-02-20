Александр Фельдман подает иск о защите чести и достоинства к Харьковскому горсовету

Юристы народного депутата Украины Александра Фельдмана готовят иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Харьковскому городскому совету. Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в соцсети Facebook.

Иск касается обвинений в его адрес, выдвинутых в заявлении на официальном сайте горсовета.

«В агонии местные «вожди» докатились уже до того, чтобы использовать как рупор официальный сайт мэрии (!) - где меня прямо и без каких-либо доказательств обливают грязью - не хочу здесь повторять весь этот бред. Не сомневаюсь - люди, которые выступили с этими полностью несостоятельными обвинениями, прекрасно осведомлены о том, что я с 2002 года не занимаюсь и не могу заниматься бизнесом, являясь народным депутатом Украины. То есть намеренно решили распространить заведомо несоответствующую действительности информацию. Уверен, что за ложь надо отвечать, поэтому наши юристы уже подготовили и в ближайшее время подадут соответствующий иск в суд», - заявил Александр Фельдман.

Как отметил адвокат Фельдмана Алексей Стовба, комментируя проблемы с землей ТЦ «Барабашово», о которых идет речь в заявлении, на самом деле именно харьковский городской голова Геннадий Кернес создавал искусственные препятствия в работе ТЦ «Барабашово», под надуманными предлогами не подписывая новые договоры аренды и другие разрешительные документы для ЧАО «Концерн «АВЭК и Ко», которые в случае подписания позволили бы наполнить бюджет Харькова десятками миллионов гривен.

Вместо этого он передает все больше земель коммунальным предприятиям, которые являются убыточными и вместо того, чтобы наполнять городской бюджет, опустошают его, выкачивая дотации.