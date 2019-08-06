Александр Фельдман поддержал необходимость реконструкции парка «Юность» и готов найти на это средства

Народный депутат Украины Александр Фельдман поддержал петицию по поводу необходимости реконструкции парка «Юность», появившуюся на сайте Харьковского горсовета и призвал харьковчан, и прежде всего – жителей Холодногорского района, в котором расположен парк, поддержать ее. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Александр Фельдман отметил, что как народный депутат от этого округа он всегда обращал внимание в том числе и на этот парк, на необходимость приведения его в надлежащее состояние.

«По моему заявлению Кабинет министров выделил 5 млн грн субвенции на его благоустройство. Помогал «Юности» и наш благотворительный фонд, реконструировали источник, перекладывали коммуникации, благоустраивали территорию, покупали оборудование, сажали деревья, неоднократно проводились субботники. И это лишь небольшие шаги. Для того, чтобы за парк было не стыдно, чтобы он стал удобным, безопасным и чистым, нужно много усилий и много средств», - подчеркнул политик.

«Годами некоторые проигравшие кандидаты в народные депутаты пиарились на всем, что сделано в «Юности» за бюджетные деньги. Хотелось бы, чтобы сейчас, после того, как предвыборный популизм остался в прошлом, мы все увидели неразрывную связь между словом и делом, подтвержденную личным материальным вкладом в реконструкцию парка», - заявил Александр Фельдман. - Конечно, может быть нам всем «повезет» и буде объявлена новая избирательная кампания. И из местного бюджета как из рога изобилия посыплются средства в том числе и на ремонт этого парка. Я говорю, как вы понимаете, с долей иронии. Но в то же время заявляю абсолютно серьезно: если этого не произойдет, в очередной раз буду искать средства для того, чтобы жители окраин могли так же, как и жители центра комфортно и безопасно проводить свое свободное время в обновленном парке».