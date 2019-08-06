 

Александр Фельдман поддержал необходимость реконструкции парка «Юность» и готов найти на это средства

06 августа 2019 г. 11:20
1 просмотр

Народный депутат Украины Александр Фельдман поддержал петицию по поводу необходимости реконструкции парка «Юность», появившуюся на сайте Харьковского горсовета и призвал харьковчан, и прежде всего – жителей Холодногорского района, в котором расположен парк, поддержать ее. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Александр Фельдман отметил, что как народный депутат от этого округа он всегда обращал внимание в том числе и на этот парк, на необходимость приведения его в надлежащее состояние.

«По моему заявлению Кабинет министров выделил 5 млн грн субвенции на его благоустройство. Помогал «Юности» и наш благотворительный фонд, реконструировали источник, перекладывали коммуникации, благоустраивали территорию, покупали оборудование, сажали деревья, неоднократно проводились субботники. И это лишь небольшие шаги. Для того, чтобы за парк было не стыдно, чтобы он стал удобным, безопасным и чистым, нужно много усилий и много средств», - подчеркнул политик.

«Годами некоторые проигравшие кандидаты в народные депутаты пиарились на всем, что сделано в «Юности» за бюджетные деньги. Хотелось бы, чтобы сейчас, после того, как предвыборный популизм остался в прошлом, мы все увидели неразрывную связь между словом и делом, подтвержденную личным материальным вкладом в реконструкцию парка», - заявил Александр Фельдман. - Конечно, может быть нам всем «повезет» и буде объявлена новая избирательная кампания. И из местного бюджета как из рога изобилия посыплются средства в том числе и на ремонт этого парка. Я говорю, как вы понимаете, с долей иронии. Но в то же время заявляю абсолютно серьезно: если этого не произойдет, в очередной раз буду искать средства для того, чтобы жители окраин могли так же, как и жители центра комфортно и безопасно проводить свое свободное время в обновленном парке».  

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.