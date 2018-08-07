Александр Фельдман вручил премии выпускникам, сдавшим ВНО на «отлично»

Народный депутат Украины, основатель Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» Александр Фельдман 6 августа торжественно вручил харьковским выпускникам, сдавшим ВНО на максимальные 200 баллов, сертификаты на получение премий Фонда (размер премий – 5 тыс.грн).

В мероприятии также приняли участие председатель совета учредителей ПАО «Концерн АВЭК и Ко» Борис Фельдман и директор МБФ «Фонд Александра Фельдмана» Максим Водка.

Сертификаты от народного депутата в этот день получили 27 выпускников-отличников. Несколько человек, в частности, те, кто уехал поступать в иностранные вузы, получили премии раньше (всего в Харьковской области в этом году максимальные баллы получил 31 выпускник, что является лучшим показателем в Украине и рекордом за все годы проведения внешнего независимого оценивания).

«Поддержка талантливой молодежи, которая, я уверен, в будущем обязательно скажет свое веское слово в науке и станет гордостью Украины на самом высоком мировом уровне – это давняя традиция нашего Фонда, идущая от одной из его первых инициатив – проекта «Интеллект Харькова». Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, стремящихся к знаниям и уже показавших, что они многое могут, - отметил народный депутат Украины Александр Фельдман. – Эта премия – оценка их сегодняшних достижений, благодарность за прилежную учебу и благодарность родителям, без которых эти успехи были бы невозможны. Пусть она станет тем импульсом, который поможет продолжать совершенствоваться, раскрыть свой потенциал в тех отраслях знаний, которые вы для себя выбрали. Ситуация сейчас сложная, перспективная молодежь уезжает за границу, но я надеюсь, что те знания и умения, которые вы получите, вы вернете Харькову и

своей стране».

Напомним, что на премии выпускникам-отличникам направлена стипендия Александра Фельдмана, которую он получает как почетный харьковчанин. В дальнейшем вручение этих премий станет ежегодным.

Согласно результатам ВНО, 200 балов по одному из предметов в Харьковской области набрал 31 выпускник (всего по Украине — 210), из них 5 — сразу по двум предметам (всего по Украине - 12).

Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана», основанный 21 год назад, является одной из крупнейших в Украине благотворительных организаций, среди основных целей которой – поддержка талантливых детей и молодежи, развитие образования и культуры, воспитание молодежи в духе толерантности.