Александр Рыбак снова представит Норвегию на Евровидении

11 марта 2018 г. 14:00
Источник: УНИАН
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Музыкант Александр Рыбак, победивший на "Евровидении-2009", снова представит Норвегию на конкурсе.

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения-2018".

"Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе"Евровидение-2018" с песней That's How You Write A Song", - говорится в сообщении.

Напомним, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве. Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки представитель от Украины певец Melovin выступит последним.

 

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