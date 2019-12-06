Александру Масельскому исполнилось бы 83 года

В субботу, 7 декабря, исполнилось бы 83 года со дня рождения Александра Масельского. Хозяин - его звали в народе. Отец, народный губернатор - все это о Масельском.

Александр Масельский был и остается для всех, кто его знал, недостижимым эталоном человека и руководителя. Масштаб его личности, талант и трудолюбие позволяли ему занимать любые должности - до самых высоких. Но он очень любил свою Харьковщину и не хотел с ней расставаться.

Леонид Кучма, 2-й Президент Украины:

Я много раз предлагал Александру Степановичу переехать в Киев. Предлагал ему первым вице-премьером. Причем говорил, как промежуточный, так сказать, вариант. Но он мне говорил: "Леонид Данилович, я настолько прикипел к Слобожанщине, что я ее никогда не променяю на что-то другое".

Масельский не был политиком и не любил, когда его так называли. Политиканства не терпел. Он был настоящим хозяйственником, и как государственный деятель понимал - чтобы улучшить жизнь в области, надо улучшить ее во всей стране. Александра Степановича до сих пор с благодарностью вспоминают слобожанцы - и руководители, кому посчастливилось работать с ним, и простые люди, для которых он сделал столько добра. Он никогда не смотрел на жизнь через окна кабинета. О нем написаны книги, ученые изучают стиль и методы его работы, благодаря которым он стал самым влиятельным губернатором Украины.

Александр Масельский, председатель ХОГА 1995-96 гг.:

Я оцю територію - живописну, красиву територію міста Харкова як привести в належний вид. Як зробити кращим умови життя людей. Я хотів би, знаєте, сказати - у таким виді як оно зараз, у таким виді Україна. Я зрівнюю це. І нам треба отакою енергією, таким надхненням і зтаким завзяттям і з такою винахідливістю взятися за будівництво нашої держави.

Он спешил жить, спешил делать добро. Он был из тех, кто всегда и везде честно и самоотверженно делал свое дело. Кажется, секрет необычайной работоспособности Масельского прост - именно от родной земли и любви людей он черпал силы для новых свершений. Именно для человеческого блага он работал, работал до конца.