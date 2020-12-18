Алексей Чернышов: "Строительство нового онкоцентра в Харькове - проект национального масштаба"

Сегодня, 18 декабря, Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов вместе с председателем ХОГА Айной Тимчук ознакомился с ходом строительства нового онкологического центра. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Реализация проекта была начата в 2018 году на средства областного бюджета. Лечебное учреждение будет опорным, в нем будут оказывать помощь жителям Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Общая стоимость строительства - около 2,2 млрд грн.

«Строительство нового онкоцентра в Харькове - проект национального масштаба. Этот центр будет построен по современным технологиям. Уверен, что он решит проблему с предоставлением качественной помощи больным из Харьковщины и других регионов. Реализовать его можно только в сотрудничестве государственного и местного бюджетов. В ноябре в местный бюджет на этот проект поступили 100 млн грн субвенции, этого достаточно, чтобы поддерживать темп работ. В дальнейшем будем привлекать средства ГФРР, государственные субвенции. Этот объект - в персональном фокусе Президента. И он будет построен. Мы со стороны правительства будем обеспечивать необходимое финансирование», - пообещал Алексей Чернышов.

Сейчас на объекте ведутся работы по закладке фундамента. Их планируют завершить до конца года. Со следующего года начнутся работы по обустройству металлических и бетонных конструкций. Проект предусматривает возможность проведения работ в зимний период.