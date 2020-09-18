Алексей Кучер передал маленьким харьковчанам 31 слуховой аппарат

Во время рабочего визита в Областную детскую клиническую больницу №1 глава Харьковской ОГА Алексей Кучер передал детям 31 слуховой аппарат. Губернатор поговорил с родителями детей и заверил их, что все дети области с пороками слуха будут обеспечены слуховыми аппаратами.

На данный момент ещё 19 приборов проходят поверку, и через 20 дней их передадут маленьким пациентам. Напомним, что немецкие слуховые аппараты областная администрация закупила в рамках программы «Здоровье Слобожанщины».

«В прошлом году мы приобрели 47 слуховых аппаратов для детей. Тогда мне сообщили о необходимости купить еще 50 аппаратов. Я гарантировал, что мы это сделаем. И сегодня выполняю это обещание», – рассказал Алексей Кучер.

По словам будущего кандидата в мэры Харькова, ежегодно в нашей области выявляют от 30 до 50 детей, которые нуждаются в реабилитации слуха. И чем раньше будет поставлен диагноз и начнется лечение, тем больше шансов помочь ребенку.

«Каждый ребенок в области, который нуждается в этом, должен быть обеспечен таким аппаратом. Для меня очень важно, чтобы наши дети (а чужих детей не бывает) получили возможность познавать мир во всем его многообразии», – сказал Алексей Кучер на встрече с родителями и медиками.

Вера и Владимир из пгт Шевченково приехали в Харьков со своей пятилетней дочерью Аней. Именно ей предназначается один из трех десятков слуховых аппаратов от облгосадминистрации.

«Мы заказали это аппарат летом, и уже сегодня получаем его. Эта программа действительно работает. Большое спасибо», – рассказала журналистам мама маленькой Ани.

По словам директора больницы Оксаны Пионтковской, современный слуховой аппарат – довольно сложный прибор. Каждое устройство индивидуально настроили под конкретного пациента специалисты сурдологической службы ОДКЛ.

«Это как маленький компьютер. Он позволяет детям адаптироваться, социализироваться, получать инклюзивное образование. Мы очень благодарны, что в Харьковской области есть такая программа», – сказала главврач, обращаясь к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.