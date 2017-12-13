Алена Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП на Сумской

13 декабря 2017 г. 12:46
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Алена Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября 2017 года  в Харькове. Об этом она сказала во время судебного заседания о продлении меры пресечения.

Также Зайцева заявила о готовности понести наказание, которое определит ей суд.

«Я каждый день молюсь о погибших, я бы отдала свою жизнь. Я прошу прощения у всех. И никогда не сяду за руль. Я признаю вину и готова понести наказание, которое даст суд. В моей крови оказались обезболивающие, которые я принимала из-за проблем со здоровьем. Я не наркоманка», - сказала Алена Зайцева, находясь в суде.

 

Видео: 

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