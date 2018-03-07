"Алкостоп" с помощью молитв и ритуалов. В Харькове разоблачили псевдо-лекарей.

Курс такого "100-процентного" лечения для родственников наркоманов и алкоголиков стоил не дешево - от 3 до 8000 гривен в месяц, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Из псевдо-алкоцентра правоохранители освободили более двух сотен «пациентов».

Когда человек попадал в заведение, у него забирали документы, мобильный телефон и все личные вещи. Удерживали пациентов в антисанитарных условиях, запирали и не выпускали на улицу. За попытку побега или отказ от "лечения" жестоко наказывали - селили в подвал или заставляли днями убирать туалеты.

Объявления о лечении алко- и наркозависимых граждан размещали в сети Интернет, распечатывали листовки и расклеивали их по городу.

Часть людей добровольно приходила в центры, часть отправляли на лечение родственники. Сотрудники центра приезжали домой к пациенту и принудительно доставляли на реабилитацию.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Однак знову постає питання ліцензії, дозволів роботи такого центру, наскільки сертифікованим є оці схеми лікування, ми знайшли купу якихось ліків, хто їх призначав, на яких умовах, чи люди взагалі отримували мед.допомогу, за попредніми даними слідства , є інформація, що здебільшого лікували молитвою і ритуалами, наскільки це відповідає стандартам лікування Міністраства охорони здоров»я України, ми будемо це з»ясовувати

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 126 (побои и истязания), ч.ч. 2.3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.