Аллергикам не рекомендуют прививаться от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech

Британские регуляторы после того, как во вторник у двух работников Национальной службы здоровья Британии появились аллергические реакции, предупредили, что людей с сильной аллергией не стоит вакцинировать новой вакциной против ковида от Pfizer/BioNTech, пишет BBC.

Совет касается тех, у кого были реакции на лекарства, продукты питания или вакцины, сказали в Агентстве по регулированию лекарств и медицинских препаратов.

Аллергическую реакцию обнаружили у двух человек вскоре после прививки. Они прошли лечение и теперь оба в порядке.

Считается, что у них была анафилактоидная реакция, которая, как правило, сопровождается кожной сыпью, одышкой, а иногда и снижением кровяного давления. Это не то же самое, что потенциально смертельная анафилаксия.

У обоих медиков, которые привились вакциной, ранее уже были серьезные аллергические реакции. Эти люди носят с собой ручки с адреналином.

Такие реакции необычны, но случаются и с другими вакцинами, в том числе с ежегодной прививкой от гриппа.