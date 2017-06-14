Аллея героев АТО будет, осталось установить сроки

Электронная петиция с просьбой создать в Харькове аллею героев АТО была зарегистрирована на официальном сайте горсовета еще в начале весны, после того как вандалы сорвали самодельный баннер с фотографиями воинов на площади Свободы. Накануне она набрала необходимые 5000 голосов, которые обязуют мэра ее рассмотреть. Геннадий Кернес ответил на запрос общественности, но с реализацией проекта, как это было с попыткой установить памятный знак на площади Свободы, спешить не стал. Мол, сначала надо определить проект монумент, его статус, обсудить эти предложения с общественностью. Представители громады, которые добивались в судах, чтобы мнение общественности и нормы закона учитывались, при попытке установить колонну напротив Госпрома, говорят, согласны с новой позицией мэрии. И надеются, что Аллея Славы героев АТО в Харькове появиться.

Дмитрий Булах, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

Не может не радовать позитивная, относительно позитивная ответ городского головы на петицию, слова не разойдутся с делом и будут подтверждены, и аллея действительно появиться. А то, что городская власть озаботилась процессуальными нормами, меня это тоже не может не радовать, потому что после случая с одоробло, надеюсь, что он научил городскую власть, что нужно принимать во внимание мнение жителей города для того, чтобы устанавливать какие-либо объекты.

В том, что идея создания аллеи общественностью будет одобрена, не сомневаются ни активисты, ни ветераны АТО. Всего за три года войны на Донбассе погибло более сотни харьковчан, но Первая столица осталась чуть ли не единственным крупным городом, где память о героях до сих пор не увековечена.

Дмитрий Проваловский, участник АТО

Допустим в Днепропетровске, шикарная аллея, посвященная тем, кто отдал самое дорогое - жизнь за свободу и независимость государства, - в Ивано-Франковске, в Тернополе, в Житомире, во Львове. А в Харькове нет. Она не просто должна быть, она должна быть лучшей в Украине, потому что наш город должен подавать пример, как город который граничит с Россией, с АТО.

Активисты предлагают, чтобы аллея славы участников АТО была создана или в парке Машиностроителей, где ее можно совместить с существующей, преобразив монумент. Или в сквере Защитников Украины. Что касается финансирования, то волонтеры готовы принять участие в поиске спонсорских средств, главное чтобы проект так и не остался обещанием.