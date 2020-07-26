Американец выиграл в лотерею $22 млн и отдал половину другу

26 июля 2020 г. 12:00
Источник: Укринформ
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Житель американского штата Висконсин выиграл в лотерею 22 млн долл и, следуя давней договоренности со своим другом, отдал ему половину выигрыша. Об этом сообщает Голос Америки.

«Для кого-то обещание, данное другу, может оказаться ценнее многомиллионного выигрыша. Таковым оно оказалось для жителя Висконсина Тома Кука, который договорился со своим другом Джо Фини, что если кто-то из них выиграет в лотерею, то поделится половиной с другим. Договоренность была скреплена лишь рукопожатием», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя 28 лет Кук выиграл 22 миллиона долларов в лотерею Powerball и сразу же позвонил своему старому другу.

Победители предпочли получить единовременную денежную выплату, из-за чего финальная сумма оказалась значительно меньше первоначального выигрыша. После вычета налогов каждый из друзей получил около $5,7 млн.

Как сообщается, они пока не знают, куда потратят деньги, но признались, что «не могут придумать лучшего повода выйти на пенсию».

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