 

Американская астронавт в Харькове: Хайди Стефанишин-Пайпер пообщалась со студентами

10 октября 2019 г. 12:13

Стефанишин-Пайпер - первая астронавт украинского происхождения. И 8-я женщина, попавшая на орбиту Земли. Хайди устанавливала солнечные батареи на МКС и помогала подготовить станцию ​​к постоянной работе. Первый полет совершила в 2006 году. Второй - в 2008. До сих пор не может забыть о курьезном случае, произошедшем тогда. Во время работ в открытом космосе она потеряла сумку с инструментами за 100 000 долларов. Это еще один факт, благодаря которому Хайди вошла в историю. Сумка - сейчас самый большой предмет, который люди теряли в космосе. Всю жизнь Хайди прожила в Америке, но к Украине у нее - особое отношение.

Стефанишин-Пайпер, астронавт

Я трошечки говорю по-українськи. І про Україну я багато знаю, тому що я ходила до української школи, коли була маленька. Мене навчили географіі, історіі. Про Харків трошечки знаю, але це перший раз, що я маю нагоду відвідати місто.

Стефанишин-Пайпер в Украине во второй раз. Астронавта пригласило Посольство Украины в США в рамках всемирной недели космоса. Она сегодня посетила Харьковский политехнический университет и пообщалась со студентами.

Павел Марчук, студент

Ну, это интересно - поспрашивать человека, который побывал в космосе. Сфотографироваться бы -  да, было неплохо, если представится возможность, но узнать о жизни  в космосе, о том, как её отбирали, как это было в невесомости, на корабле космическом.  

Одно из первых вопросов, который Хайдемари услышала от студентов: почему решила взять в космос украинский флаг?

Тому, що так я відчуваю зв'язок з Україною, завдяки своєму батьку. 

В течение недели астронавт планирует посетить Киев, Житомир и родину отца - Львов. Там она встретится с родными.

 

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