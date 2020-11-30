Американская компания сообщила о 100% эффективности своей вакцины против тяжелых форм COVID-19

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в понедельник, 30 ноября, на сайте компании.

Таким образом, Moderna подает документы на регистрацию вакцины в США.

Отмечается, что всего в испытаниях участвовали более 30 тысяч человек.

«Сегодняшний первичный анализ был основан на 196 случаях, из которых 185 случаев COVID-19 наблюдались в группе плацебо по сравнению с 11 случаями в группе мРНК-1273, что привело к точечной оценке эффективности вакцины в 94,1%. Вторичная конечная точка анализировала тяжелые случаи COVID-19 и включала 30 тяжелых случаев (как определено в протоколе исследования) в этот анализ. Все 30 случаев произошли в группе плацебо и ни одного - в группе вакцинированной мРНК-1273», - говорится в сообщении.

В ходе исследований Moderna от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.