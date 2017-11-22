Американский изобретатель собрался в космос, чтобы доказать, что Земля - плоская

Изобретатель из Калифорнии Майк Хьюз запланировал полететь в космос на собственной ракете. Американец уверен, что сможет опровергнуть "заговор космонавтов" о земном шаре.

Первый полет, который намечен на 25 ноября, будет пробным. Хьюз планирует подняться на высоту в 550 метров, чтобы проверить ракету, которую он собрал из подручных материалов.

Хьюз построил ракету, которая может развить скорость до 800 км/ч и подняться на высоту до полутора километров. Для приземления изобретатель оснастил кабину пилота парашютом, который закреплен на кресле.

Вместе с запуском ракеты в Калифорнии стартует губернаторская предвыборная кампания Хьюза. Американец пообещал оставить своим кошкам побольше еды на случай, если что-то пойдет не так.

"Мы хотим это сделать, чтобы показать нос всем этим миллиардерам. Они еще не запустили человека в космос. Есть 20 различных космических агентств здесь, в Америке, но я последний человек, который действительно летал на ракете. Джон Гленн и Нил Армстронг являются масонами. Теперь вы понимаете корни обмана?", - говорит Майк Хьюз.

61-летний Майк Хьюз действительно построил свою ракету, а в 2014 году поднялся на ней на высоту 400 метров над штатом Аризона. Приземление ракеты оказалось неудачным, Майк получил травмы и провел в больнице несколько дней.

Кроме этого, Майк известен как каскадер. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который смог пролететь 31 метр на лимузине Lincoln Town Car.

Добавим, что в середине ноября в США, в Северной Каролине, прошла первая конференция сторонников теории плоской Земли. Участники даже предложили ввести изучение этой "теории" в школах. Несмотря на то что современное Общество сторонников теории плоской Земли появилось еще в 1956 году, это был их первый международный съезд. Темами конференции были следующие: "NASA и другие космические лжецы", "Плоская Земля и научный метод", "Проверка шарообразности Земли" и так далее.