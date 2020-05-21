Американский ученый предупредил о новой вспышке коронавируса осенью и зимой

Быстрое распространение коронавируса COVID-19 в южном полушарии говорит о том, что он, вероятно, вновь вспыхнет в США осенью и зимой, что повысит вероятность второго раунда карантинных ограничений для экономики в этом году, сообщил Financial Times Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Он предупредил, что США придется быстро увеличить свои возможности по отслеживанию заболеваний в ближайшие несколько месяцев, чтобы избежать очередного кризиса в области общественного здравоохранения, поскольку сезонный грипп совпадает со второй волной COVID-19.

"Мы увидели доказательство об опасениях вспышек в южном полушарии... и вы видите, что сейчас происходит в Бразилии", - сказал доктор Редфилд, - А потом, когда в южном полушарии закончится, я подозреваю, что оно переместится на север".

Предупреждение от Редфилда прозвучали на фоне неоднократных попыток президента Дональда Трампа убедить американцев в том, что худшая стадия пандемии закончилась, а также на фоне растущей напряженности между Центром и Белым домом.

"Этот простой респираторный вирусный патоген действительно поставил мою нацию на колени, и реальность такова, что это не вина конкретного человека", - сказал доктор Редфилд. "Эта нация не была готова к этому десятилетиями".

Ранее о возможной новой волне коронавируса сообщили власти Китая.