Амхад Илаев, чьей экстрадиции требует Россия, вышел на свободу

Очередное заседание по делу Амхада Илаева сегодня не состоялось. Мужчину задержали в марте, по запросу Российской Федерации об экстрадиции, там его подозревают в убийстве пятерых человек. Сам Амхад и его защитники этот факт отрицают. По отношений к Илаеву был применен временный арест, срок которого истек 21-го апреля. Поэтому в ночь на понедельник Амхад вышел на свободу

Амхад Илаев, подозреваемый:

Дела, вроде, нормально, я никаких проблем пока не чувствую. Жду, что не выдадут, что ареста не будет, так как нету никаких проблем со мной. Я здесь сам пришел, сам приду и все

Мужчина говорит, сейчас его семья - жена и дочь, находятся в Чечне, а на следующей неделе должны приехать в Харьков. И добавляет, в случае, если его оправдают, вместе с ними останется здесь, ведь за десять лет успел привыкнуть к Украине. Шансы у Амхада есть, добавляет адвокат Илаева - Иван Ангелин. По его словам, Илаев не прячется и зря время не теряет

Иван Ангелин, адвокат А.Илаева:

В течении этого времени, пока он был дома, он обратился в миграционную службу, получил справку о том, что находится под защитой государства Украина и подал документы на признание его беженцем.

На прошлом судебном заседании был объявлен перерыв из-за того, что не было перевода текста ходатайства об экстрадиционном аресте для Амхада с украинского языка, которой мужчина не понимает. Судом предоставил на это неделю. Однако сегодня на заседание не пришла переводчик, которая взялась за дело и отсутствовал сам перевод, добавил защитник Илаева. Однако, заметил уже прокурор Максим Белоусенко, переводчик уехала из города по семейным обстоятельствам и обязательно появится на следующем заседании, а текст перевода уже готов. Кроме того, добавил Белоусенко, судебное заседание не состоялось из-за того, что сегодня судья слушает другое дело. Ну а позиция прокуратуры об освобождении Илаева не изменилась

Максим Белоусенко, прокурор:

Прокуратура до цього ставиться негативно оскільки Ілаєв розшукується Інтерполом і компетентними органами іноземної держави за вчинення особливо тяжких злочинів. – Чого вимагатимете від суду? – Ми вимагатимемо від суду обрати Ілаєву міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Следующее судебное заседание состоится почти через месяц – 21-го мая. Тогда же будет рассмотрено ходатайство о применении экстрадиционного ареста в отношении Илаева, а также должен появиться переводчик