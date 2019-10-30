Аминокислоты: их функции и значение®

Полезные вещества, появляющиеся при распаде белка на компоненты, именуются аминокислотами. Переоценить их значение для живых организмов, не только для людей, но и для животных, растений, очень сложно.

Они принимают участие во множестве функциональных процессов, способствуя надлежащей работе отдельных систем и организма, в целом.

Аминокислоты (аминокарбоновые кислоты, АМК) – это гетерофункциональные органосоединения, в молекуле каковых предвидится параллельное нахождение карбоксила и аминогруппы (двух антагонистических по качествам функцио-групп – кислотной и основной). Также их можно рассматривать как производные карбоновых кислот с заменой нескольких водородных атомов на аминные группы. Из основных структурных хим. элементов АМК – углерод, кислород, водород и азот. Но в составе некоторых представителей данной группы могут присутствовать и другие компоненты.

Физические и химические свойства. Аминокислотам характерны специфические физ. и хим. свойства, сильно отличающиеся от свойств соответственных кислот и оснований. Это объясняется особенностями строения (наличием кислотной и основной групп). Все АМК – вещества кристаллического состояния. Им характерно улучшенное растворение в воде, по сравнению с органорастворителями.

Температурные показатели, при которых осуществляется плавление – весьма высокие. Большинству наименований свойственны сладкие вкусовые параметры. Все это свидетельствует о солеобразном характере соединений.

В хим. плане каждая аминокислота – амфотерное соединение (с кислотными и основными качествами). Все они вступают в реакции с кислотами и щелочами.

Важнейшая особенность – способность поликонденсироваться и формировать полимеры, а точнее полиамиды (белки, пептиды, нейлон, капрон). Классификация. Если брать за основу тип углеводородного радикала, то все аминокарбоновые кислоты делятся на ароматические и алифатические. Последние, вместе с тем, бывают α-, β-, γ-, δ- и ω-аминокислотами со существенно разнящимися хим. свойствами.

Также выделяют гетероциклические и иминокислоты, неполярные, полярные незаряженные и заряженные отрицательно либо положительно.

По специфике энергетического обмена у животных различают 3 группы: глюкогенные, кетогенные и глюко-кетогенные вещества. Семейства: аспартата, глутамата, пирувата, серина, пентоз и шикимата.

По товарной форме, или физическому состоянию, аминокислоты бывают жидкими и порошкообразными. Также им характерна принадлежность к первому или второму классу АРСаз. Но, пожалуй, главная классификация предвидит существование заменимых и незаменимых АМК.

Заменимыми аминокислотами называются такие, которые в определенной степени организм способен синтезировать самостоятельно.

Незаменимые же в организме не вырабатываются, могут поступать в него исключительно извне, поэтому пополнение их запасов (к примеру, вместе с пищей или специальными добавками) имеет первоочередное значение.

Аланин, валин, глицин, глутамин, метионин, пролин, тирозин, треонин, триптофан – эти и другие аминокислоты действуют в своих функциональных спектрах, имеют огромное значение для большого перечня направлений: медицины, пищепрома, производства спортивного питания, косметической и парфюмерной сфер, сельского хозяйства и др. Без них не обходится синтетическая и аналитическая химия.

Аминокарбоновые кислоты – мега значимые соединения, о которых необходимо знать каждому.