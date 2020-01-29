АМКУ рекомендует Харьковским тепловым сетям снизить тариф на отопление

29 января 2020 г. 15:31
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В Харьковской области рекомендации от Антимонопольного комитета получили два предприятия — «ТЭЦ-5» и «Харьковские тепловые сети», которые должны изменить тарифы на отопление и горячую воду.

Как передает пресс-служба АМКУ, причина требования — снижение цены на газ на 20%. При перерасчете тепловикам нужно учесть аномально теплую зиму и определить непредоставленные или предоставленные в неполном объеме услуги. Изменения будут действовать ежемесячно вплоть до окончания отопительного сезона.

В АМКУ также порекомендовали проинформировать потребителей об изменении тарифов, разместив объявление на официальном сайте органа местного самоуправления или на собственном сайте.

 

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