Амнистия и точечное освобождение: в Украине хотят разгрузить тюрьмы во время пандемии

Министерство юстиции хочет разгрузить украинские тюрьмы в период пандемии коронавируса. Для этого уже подготовлены для рассмотрения в парламенте два законопроекта об амнистии и точечном освобождении.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет hromadske.

По словам министра, законопроект об амнистии предусматривает, что на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений.

"Это лица, которые имеют родственников преклонного возраста, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания", - рассказал Малюська. Второй законопроект - больше процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания. "Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - отметил министр.

Ранее, на прошлой неделе, в Украине появились первые платные камеры в следственных изоляторах.

