Аналоговые измерительные приборы - цифровые мультиметры®

Аналоговые измерительные приборы и прежде всего вольтметры, амперметры и омметры, как базовые устройства в руках радиолюбителя и электрика, еще по-прежнему применяются в практике, но эра их постепенно приходит к концу, поскольку функции интегрированы в портативный цифровой мультиметр https://electronoff.ua/multimetry-tsifrovye , который дополнительно содержит ряд опций, недоступных для стрелочных аппаратов.

Чем выгодны многофункциональные тестеры:

Компактность. У мастера на рабочем столе не так много места - от ремонтируемой техники до ручных инструментов и расходных материалов. И каждый лишний прибор занимает дополнительное пространство, особенно если их 2-3 или больше. Ведь нужно и резисторы проверять и конденсаторы, а возможно и индуктивность дросселей и катушек трансформаторов. Надежность. Тестирование перед запуском в массовое производство, и статистика использования, особенно если бренд представлен на рынках многих стран уже десятки лет, позволяет утверждать, что цифровые мультиметры при соблюдении условий эксплуатации в подавляющем большинстве прослужат как минимум свой гарантийный срок. А по ряду отзывов, у некоторых поклонников радиоэлектроники, они работают годами. Весь измерительный потенциал “под рукой”. Достаточно повернуть переключатель, чтобы зафиксировать его в желаемой позиции и за секунды перейти например от напряжения до силы тока, от теста p/n переходов диодов до измерения коэффициента усиления транзисторов. Причем в так называемых “автоматах” не нужно выбирать даже предел - устройство это сделает самостоятельно, а ряд профессиональных измерительных приборов APPA могут даже сами различать: постоянное или переменное напряжение подано на вход и на расстоянии детектировать наличие электромагнитного поля.

Подсоединение к контрольным точкам на печатной плате, с которых нужно снять показатели, производится при помощи измерительных щупов (для напряжения - параллельно, для тока - последовательно) и эти аксессуары можно приобрести и отдельно.

Помимо функционала, качества сборки и применяемых электронных компонентов, дешевые и более дорогие тестеры отличаются прежде всего по наличию защитных схем, среди которых самый простая - это стеклянный предохранитель.

Недорогие же устройства мгновенно “сгорают”, например при неверном подключении или значительном превышении допустимых пределов измерений.

В модификациях уровня ТОП может присутствовать калибратор токовой петли, аналоговая шкала для комфортного визуального отображения, внутренняя память для хранения результатов, которые могут быть считаны или переданы на ПК через USB или RS-232.