Анатомия пробок. Из-за чего и где в Харькове могут надолго застрять автомобилисты?

Мост Юлия Чигирина более известный как "горбатый" харьковские автомобилисты называли одной из самых проблемных точек города на протяжении нескольких последних лет. Его долгожданный ремонт стартовал еще в прошлом году, но сроки завершения неоднократно переносились, несмотря на обещания чиновников закончить работы весной 2017-го. Позже в мэрии отчитались - появилась необходимость в дополнительных монтажных работах, восстановлении перекрытия и фундаментов, а также корректировке проекта. Из-за длительного ремонта "горбатого моста", который соединяет две крупные магистрали, движение в центре города было практически парализовано сразу на нескольких улицах. В конце июня мост наконец открыли, также заменили покрытие на дороге по улице Фейербаха. Кроме того, говорят водители, в этом году ремонт был проведен еще на нескольких объектах не только в центре города, но и в спальных районах.

Николай, водитель:

Ну вот как Московский проспект, долго не делали, сейчас делают, сейчас хорошо, и у нас Героев Труда сделали хорошо, нормально.

Однако в некоторых точках Харькова, отмечают автомобилисты, дорожный ремонт изрядно затянулся, в частности это касается участков по улице Академика Павлова и Клочковской. Водители жалуются, из-за этого ежедневно образуются огромные пробки, в часы пик в них можно застрять вовсе на час. Горожане уверены - проблема в организации дорожных работ.

Сергей, водитель:

Нет организации временных знаков и постоянных дорожных знаков плюс разметки. Если бы это организовать правильно, было бы просто замечательно. Проблема коммунальников, что не ставят временные знаки. Очень часто люди путаются, не могут проехать, из-за этого возникают пробки, вообще возникают проблемы в работе.

Леонид, водитель:

Та ремонтируют же вон там внизу, возле моста. Там такой затор был, простояли полчаса. Видели вон когда к мосту подъезжать? Такие дела надо ремонтировать ночью, когда транспорта нет, а так какой это ремонт.

Сергей, таксист:

Мне кажется, в этом году лучше, чем в том делаются, но по времени, конечно, лучше бы ночью, потому что пробки постоянные.

А вот на проблемном отрезке дороги по улице Тюринской, где чиновники тоже пообещали начать ремонт в 2017-м, работы пока не ведутся. В пресс-службе Харьковского горсовета отмечают, что данным участком специалисты займутся ближе к августу. Кроме того, ранее в мэрии заверили, что в этом году продолжится реконструкция участков на Московском проспекте - от проспекта Льва Ландау до проспекта Петра Григоренко, от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий и от улицы 12 апреля до улицы Роганской. Однако в ответе на информационный запрос чиновники сообщили, что завершить эти работы планируют уже в следующем году.