Андрей Алимпиев принципиально отказывается от внесения залога, на его арест будет подана апелляция

Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) ВСУ Андрея Алимпиев отказался воспользоваться возможностью внести залог и выйти из СИЗО, хотя необходимые 1,5 млн.грн "практически удалось собрать", заявил адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев.

"Нам практически удалось собрать необходимую сумму совместными усилиями - родственников, бывших и нынешних сослуживцев, боевых товарищей и просто неравнодушных людей. Но это принципиальное решение генерал-майора Алимпиева - отказаться от возможности выхода под залог, поскольку он считает обвинения против себя абсолютно необоснованными",- сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина Максим Журавлев.

По его словам, на определение следственного судьи об избрании меры пресечения будет подана апелляция.

"Предположительно мы это сделаем в четверг", - сказал М.Журавлев.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им.Кожедуба А.Алимпиева. "Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

20 ноября Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения А.Алимпиеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн.грн.