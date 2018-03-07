Андрея Лесика отпустили на поруки

07 марта 2018 г. 19:40
Автор: Анна Чугай
1 просмотр

Сегодня в Орджоникидзевском районном суде Харькова рассматривали ходатайство прокуратуры о мере пресечения Андрею Лесику. Следователи просили содержания под стражей без права на залог.

8 декабря 2017 года сотрудники СБУ пытались вручить Лесику подозрение и ходатайство об избрании меры пересечения в деле о посягательстве на территориальную целостность. В палате областной больницы, где находился Лесик, произошла потасовка.

5 марта было открыто уголовное производство по двум статьям – сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении им легких телесных повреждений.

Сегодня в суде просмотрели видео инцидента, также два нардепа были готовы взять Лесика на поруки – Михаил Добкин и Василий Нимченко.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуре и передал Лесика на поруки Василию Нимченко.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.