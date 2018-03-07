Андрея Лесика отпустили на поруки

Сегодня в Орджоникидзевском районном суде Харькова рассматривали ходатайство прокуратуры о мере пресечения Андрею Лесику. Следователи просили содержания под стражей без права на залог.

8 декабря 2017 года сотрудники СБУ пытались вручить Лесику подозрение и ходатайство об избрании меры пересечения в деле о посягательстве на территориальную целостность. В палате областной больницы, где находился Лесик, произошла потасовка.

5 марта было открыто уголовное производство по двум статьям – сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении им легких телесных повреждений.

Сегодня в суде просмотрели видео инцидента, также два нардепа были готовы взять Лесика на поруки – Михаил Добкин и Василий Нимченко.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуре и передал Лесика на поруки Василию Нимченко.