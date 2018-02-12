Ангелы-хранители в камуфляже, изображение мирного неба и долгожданное возвращение воинов. В Харькове подвели итоги конкурса "Солдаты мира"

12 февраля 2018 г. 16:43
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Ангелы-хранители в камуфляже, долгожданное возвращение воинов домой, танки на лугах и, вместе с тем, изображения мирного неба. Такими стали основные темы рисунков детей-участников областного конкурса «Солдаты мира». Один из организаторов – Аграрная партия Украины.

Виталий Скоцик, лидер Аграрной партии:

Дитяча емоція, вона дуже насичена і дуже прикро, що сьогодні ці емоції переплетені війною. Ми бачимо надію, сонце і те, що вони бачать в майбутньому - світле життя, а це дуже важливо, щоб діти відчували, що як би важко не було сьогодні, але обов'язково майбутнє буде світлим.

В конкурсе участвовали почти 500 детей из Харьковской, Луганской и Полтавской областей. Среди них выбрали 10 победителей, которые получили награды и вкусные подарки.

Михаил Золотарёв, глова Харьковской организации Аграрной партии:

Эти работы действительно меня тронули за душу, я рад, что был одним из организаторов данного конкурса: то, что дети смогли проявить свои творческие способности, то, что мы смогли их оценить, поблагодарить их и их преподавателей, родителей.

Кроме того, Чкаловский поселковый совет совместно с Аграрной партией стали инициаторами проведения фестиваля авторской песни «Друг за друга», в котором соревновались барды из 6 областей.

Видео: 

В Харькове подвели итоги конкурса "Солдаты мира" - 12.02.2018

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