Ангелы, которые не спят. В Харькове волонтеры организовали поиск людей

Ищем дедушку, который теоретически пропал в этом лесу, которого мы щас… Работа на отклик ведется, шеренгу держим. Примерно двигаемся с одной скоростью все, цепь не разрывать, равнение по правой...

Члены поискового отряда "Ангелы" вышли на тренировку в лес. Вооружившись рациями, в спасательных жилетах прочесывают территорию, старший группы координирует движение. В какой-то момент все замолкают - волонтеры применяют прием - поиск, пропавшего по голосу:

Режим тишины соблюдаем, группа 1 работает на отклик - группа 1 работает на отклик «Тарас!»

Картограф группы Юлия Ямпольская попала в отряд после трагического случая, когда весной под Харьковом пропала шестилетняя Милена - ребенок замерз в поле. Ее искали полтысячи волонтеров, тогда не хватило четкой организации, считает Юлия.

Чтобы не повторять ошибок, "Ангелы" проводят тренировки, готовятся к различным ситуациям, ведь самое страшное перед началом операции - это паника и отсутствие координации:

Юлия Ямпольская, член поискового отряда »Ангел»

Каждый поиск - он идет абсолютно индивидуально: или ребенок, или взрослый человек, или пожилой человек - это абсолютно разные поиски. Если это город- это один поиск, если это лес - другой поиск, если это открытая местность - это третий поиск.

Теперь всегда за плечами Юлии рюкзак, в котором собрано все необходимое, чтобы сорваться в любой момент на поиски:

Дождевик обязательно, без него – ну. никак, термос – Почему в носке? – Потому что если вдруг промочили ноги, носок будет всегда теплым от горячего термоса, ну, шоколадка, бинокль - без него никуда, потому что если открытый участок и нужно просмотреть озеро, ты только с биноклем едешь…

Тренируются вместе с людьми и собаки - питбуль Кира и малинуа Даша. Последнюю кинолог Елена Кучеренко нашла два года назад на окружной трассе, ее просто выбросили. Сейчас собака показывает лучшие результаты по поиску людей:

Елена Кучеренко, кинолог поискового отряда "Ангел"

Это малинуа, бельгийская овчарка, одна из лучших поисковых собак в мире. Они состоят на вооружении в армии Израиля и США, это я точно знаю, сейчас их очень много в полиции, они работают в совершенно разных сферах - от поводырей до поисков наркотиков

Молодые участники тренировки - студенты Харьковского университета внутренних дел. Вместе с однокурсниками Полина Суслова уже участвовала в спасательной операции, говорит, что это огромный опыт для будущих следователей:

Полина Суслова, волонтер поиск в отряде "Ангел"

Идея очень благородная Прежде всего это наверное моральное удовлетворение от того, чем ты занимаешься,я даже не прдставляю сколько сюда нужно вкладывать сил, это ну грубо говоря неблагодарная работа, потмоу что люди действуют сами, за свой материальный счет, отрывают себя от личных дел , от семей от работы

Руководитель "Ангелов" Николай Полянский подтверждает, что их организация не прибыльная, аполитична и участие в ней совершенно добровольное. За четыре месяца существования они выезжали на полсотни поисковых операций в Харькове и области, 90% поисков прошли успешно, людей находили живыми.

Николай Полянский, руководитель ПО "Ангел"

Пришла заявка, что человек пропал в Харькове - вышел из дома и не вернулся. Я побыл дома, не успел переодеться, как был так сел в машину и поехал на поиски. Сбор оперативной группы прошел в течение 40 минут, и 12 человек приступили к поискам, которые закончились в 5 утра...

Поисковый отряд "Ангелы" сейчас насчитывает почти полторы тысячи человек, активных волонтеров - около полусотни. Пока они справляются своими силами, но ищут неравнодушных, которые помогли бы приобрести мини-автобус для оперативных выездов по Харькову и области.