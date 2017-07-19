Аннуляция электронных заявлений. Как сейчас можно подать документы в ВУЗ и нужно ли некоторым поступающим делать это повторно?

Сбой в работе системы Единой государственной электронной базы по вопросам образования произошел в первые дни начала вступительной кампании-2017. Вскоре в Министерстве образования и науки сообщили, будущие абитуриенты всего за несколько дней успели подать свыше 800 тысяч заявлений, однако 40 тысяч заявлений - были аннулированы, поскольку часть данных, которые указывали во время регистрации поступающие, была утеряна после того, как завис сервер. На сайте МОН уже размещено сообщение, что всем украинским ВУЗам разрешили принимать документы от абитуриентов в бумажном виде, в случае если поступающие не могут по техническим причинам подать их в электронном. В Харьковском национальном университете имени Каразина подтверждают, заявление действительно можно подать, прийдя в приемную комиссию ВУЗа. Однако, говорят в университете, система Единой государственной электронной базы уже работает. Кроме того, тем абитуриентам, чьи данные были аннулированы, разосланы сообщения с предложением подать заявление повторно.

Ольга Анощенко, отв. секретарь приемной комиссии ХНУ им. В. Каразина:

Были разосланы сообщения в их электронные кабинеты и на адреса электронной почты, которую они оставляли при регистрации кабинета. О том, что они могут, если хотят, конечно, повторно подать заявление. С тем же приоритетом, на те же специальности.

Тем временем, часть абитуриентов говорят, заявления подавали в электронном виде, поскольку это более удобно и быстро. Другие подчеркивают - опасаются, что данные будут утеряны и после произошедшего ранее сбоя в системе Единой государственной электронной базы по вопросам образования, решили все же нести документы в тот или иной ВУЗ с бумажном виде.

Никита, абитуриент:

Я даже не знаю, может у кого-то был сбой. Да, писали, что были проблемы, но у меня все нормально.

Екатерина, абитуриентка:

Ну в электронный кабинет могут кто угодно внести мои данные. Так, особые условия безопасности. ну точно чтобы было все. - То есть решили перестраховаться? - Ну да, можно и так сказать.

Анна, абитуриентка:

Ну буду поступать факультет иностранных языков. Насчет электронной системы могу сказать, что это достаточно удобно, но все равно страшно, вдруг что-то случится, лучше отнести сразу документы, в виде печатном.

В данный момент сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования, где будущие студенты могут подать заявление о поступлении в ВУЗ, работает. Однако на главной странице размещена информация, что в связи с ежеденевным проведением технических работ электронный кабинет абитуриента может быть недоступен с 8 до 10 часов утра.