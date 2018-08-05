Аномальная жара в Европе приблизилась к рекордным 48 градусам

05 августа 2018 г. 17:00
Источник: Левый берег
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Аномальная жара в Европе приблизилась к общеевропейскому рекорду - на этой неделе в Португалии отметка термометра достигла 47,7 градусов.

Самую высокую температуру, 48 градусов по Цельсию, фиксировали в Афинах в июле 1977 года, передает ВВС.

В курортном португальском регионе Алгарве в пятницу, 4 августа, начались лесные пожары, охватив более 1000 га леса.

С огнем борются около 700 пожарных и авиация.

Жителей одного села эвакуировали.

О пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.

В Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека, один из погибших был бездомным.

В городе Кордова на юге Испании температура достигла 44 градусов по Цельсию. Лесные пожары начались у Мадрида.

Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре ядерных реактора, чтобы избежать чрезмерного нагрева воды в реках, из которых берется вода для их охлаждения, а потом туда возвращается.

В Нидерландах из-за высокой температуры плавится асфальт, поэтому власти закрыли несколько дорог.

В столице Италии - Риме температура достигла 37 градусов.

Волонтеры на улицах бесплатно раздают бутылки с водой.

Согласно данным метеорологической службы Германии, июль этого года стал самым жарким месяцем в стране с 1881 года.

Температура во многих районах превышает 35 градусов по Цельсию.

По данным Министерства сельского хозяйства Германии, длительные высокие температуры и сухая погода приведут к сокращению урожая на 7-8 млн тонн зерна и экономическим убыткам на сумму 1, 4 млрд евро.

Очень высокие температуры вызваны притоком горячего воздуха из Африки, который также принес пыль из пустыни Сахара.

Жара держится уже несколько недель и, по прогнозам метеорологов, в ближайшее время не закончится.

Тем временем украинские синоптики прогнозируют на следующей неделе ослабление температур и местами небольшие осадки.

 

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