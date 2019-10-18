Аномально теплая погода в Харькове. Когда ждать похолодания?

В Харькове царит настоящее бабье лето. Горожане вновь спрятали теплые вещи и наслаждаются солнечной и теплой погодой. По такому случаю говорят решили и планы на выходные поменять.

Назарий, харьковчанин

Думал, сидеть в основном на выходные, а сейчас очень много планов появилось – поехать на природу, отдохнуть с друзьями. То есть всё время на природе, пока тепло.

Лилия, харьковчанка

Очень нравится, погода замечательная. Хочется жить и радоваться жизни. Поедем в Святогорск в монастырь, посмотреть, это очень интересно.

Синоптики подтверждают сейчас в городе период аномально теплой погоды как для осени. Потепление началось с 13 октября, именно в этот день Харьков побил температурный рекорд 1966 года. В этот день столбик термометра достиг отметки в + 22 градуса. По словам заведующей сектором метеопрогнозов Евгении Ляшенко, солнечная и теплая погода в Харькове будет царить еще с неделю.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра

19, 20 число погода будет без осадков температура ночью 4-9, а днем 17-22 градусов. Это без осадков, это хорошая погода, днем это солнце, в утренние, ночные часы возможны туманы так как уже идёт охлаждение всё-таки ночное. Ну, и вот такой характер погоды, я хочу сказать продержится где-то до 27 числа.

С 27 числа ночью синоптики прогнозируют ночью от - 1 до + 4 градусов, а днем ​​5-10 градусов тепла.