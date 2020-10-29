Антикоррупционеры против мэрии. Суд разрешил харьковчанам свободный доступ на городские сессии

Будь-яка можливість обмеження права бути присутнім на сесії законодавством не встановлена. Друге - сам порядок встановлений регламентом подачі заяв на присутність, їх задоволення та порядок вирішення цих питань суперечить законодавству - це встановив Верховний суд.

Больше года судебных тяжб, с десяток заседаний, в том числе - апелляций. И наконец в стенах второго апелляционного суда состоялись дебаты между Харьковским антикоррупционным центром и представителями городского совета. Еще в октябре прошлого года юристы “ХАЦ” подали иск в суд, относительно свободного доступа граждан на сессии мэрии.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Тобто громадянин має право зайти не тільки з паспортом, а й з будь-яким іншим документом, яке посвідчує особу. Має зайти будь-який громадянин - прописаний у Чугуєві, або в Миколаєві. Тому, що вибачте сесії міської влади стосуються і мешканців Чугуєва - встановлюючи перевезення, встановлюючи тарифи. Встановлюючи інші питання.

Затем в феврале Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск "ХАЦ", где речь шла об обжаловании определенных положений регламента Харьковского горсовета. Тогда судьи решили позволили находиться в сессионном зале без предварительной регистрации и запретили закрытые заседания сессий, именно на это решение горсовет и подал апелляцию. Представительницы мэрии уверены, что предварительная регистрация должна быть - ведь в горсовете должны придерживаться норм прежде всего пожарной безопасности.

Оксана Гуслева, представитель горсовета

Наявність у сесійній залі 172 крісла на площі 226 квадратних метрів - відповідають правилам пожежної безпеки, які передбачають неможливість одночасного перебування у приміщенні осіб понад встановленою законодавством нормою. У разі, якщо кількість осіб буде перевищувати вказану кількість крісел - це призведе до заповнення проходів та інших заборон.

Суд решил частично удовлетворить апелляционную жалобу Харьковского горсовета, но оставил без изменений то, что доступ на сессии должен быть свободным, без предварительной заявки.