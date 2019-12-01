Антикоррупционный суд отказался рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала дело "бриллиантовых прокуроров" в Голосеевский районный суд Киева. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 22 ноября.

Решение принято по ходатайству защитника одного из обвиняемых. В доводах говорится, что делом занимались следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры, а не Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Прокурор Янис Симонов, который представляет обвинение в суде, против ходатайства адвоката отрицал. Апелляционная палата решила, что дело не подсудно Антикоррупционному суду. Решая, куда направить дело, суд анализировал содержание обвинительного акта. В частности, то, что первая часть взятки в сумме 50 тыс. долларов передавалась в г. Киеве в районе Одесской площади, а остальные 100 тыс. долларов по ул. Физкультуры, 28 в Голосеевском районе Киева.

Место совершения преступления является решающим для определения подсудности за Голосеевским судом.

Напомним, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн. Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. 4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.