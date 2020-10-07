Антирекорд Ковид-19: в Киеве советуют готовить больше коек

Места для коронавирусных больных в Чернобыльской больнице заполнены, несколько свободных коек еще осталось в областной инфекционке, городские медучреждения продолжают принимать пациентов с тяжелым течением COVID-19. Стастика на Харьковщине уже месяц не улучшается, и 6 октября в регионе зафиксирован новый антирекорд - 687 новых случаев болезни. Большинство больных - жители Харькова. В городском совете говорят - все из-за пренебрежения горожанами основных правил карантина. Более того, по прогнозам врачей и чиновников - это еще не предел, а новые рекорды - впереди.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы Харькова:

Та ну це не рекорд! + це наступна цифра! Наші рекорди всі попереду, щоб ви розуміли! Заповненість весь час сто відсоткова, але йде динамічна зміна людей, одного виписали, тут же поклали на це ліжко іншу людину, ліжка не пустують. Є навіть ситуації, коли людина може трошки ще почекати в приймальному відділенні, поки випишеться і поїде додому та людина, яка ще лежить на ліжку. 34 на 50 койках 18 лікарні сьогодні 53 людини. 140 коєк 13 лікарні – там майже 150 людей, вони подоставали вже всі ліжка, які були приховані в нас в приміщеннях складських, вони стоять у коридорах, у холах.

По данным медиков, волна пандемии коронавируса в Украине набирает обороты, а потому в Национальной службе здоровья обещают выплатить медучреждениям Харьковщины еще 375 млн гривен в добавок к 325 млн, которые уже перечислены. Эти деньги предусмотрены для того, чтобы пациенты, заболевшие коронавирусом или имеют подозрения - лечились бесплатно, а медицинские работники - получили достойную прибавку к зарплате. Еще в начале пандемии в программу медицинских гарантий НСЗУ включила дополнительные медицинские услуги и среди них - тестирования и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, так называемые "ковидные пакеты". Платят мобильным бригадам за тестирование пациентов, учреждениям экстренной медицинской помощи, а также - больницам, где оказывают стационарную помощь. В Харьковской области на предоставление стационарной помощи пациентам с COVID-19 законтрактовано 18 больниц. Среди заведений области, которые подписали договоры со службою здоровья на «ковидные пакеты», наибольшую сумму контракта получил «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», а именно - более 310 млн гривен.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Так, дійсно НСЗУ у повному обсязі сплачує гроші за ковідних і засобів індивідуального захисту - у центрі екстренної допомоги вистачає. - Тобто вони всі отримують ці надбавки? - Звичайно.

Национальная служба здоровья начисляет средства в больницы для преодоления пандемии по принципу "деньги за медработниками». Почти 51 тыс. гривен в месяц составляет тариф для тестирования дома пациентов с ковид или с подозрением. Эта сумма выделяется на каждую мобильную бригаду, которая работает в медучреждении и выезжает на вызовы. К тому же, более 498 тыс. гривен в месяц предусмотрено тарифом на одну медицинскую команду, которая привлечена к стационарному лечению больных коронавирусом. Дополнительно заведения получают еще и средства на лекарства для пациентов в критических состояниях.

Анна Фенчак, зам. директора Департамента заказа медицинских услуг НСЗУ:

У випадку, коли у закладі вимагають кошти з пацієнтів, ми закликаємо звертатись на гарячу лінію НСЗУ - 1677. Платити ніхто не має, тому що вони повністю покривають витрати на основні лікарські засоби, які передбачені протоколом лікування, а також на доплати лікарям.

При этом, харьковчане в соцсетях отмечают, что из-за нежелания семейных врачей направлять их на тестирование и очереди на бесплатные исследования - ждать результата приходится более недели, следовательно, делать анализ им приходится за свой счет. Как и проходить компьютерную томографию, а также покупать препараты, ведь большинство лечатся амбулаторно. Со своей стороны медики говорят, что отказ в госпитализации в некритических состояниях связана с переполненностью больниц. Но в НСЗУ напоминают, что в таком случае каждое заведение имеет право расширить количество медицинских команд, подать заявку и получить больше финансирования. Если это будет делаться заранее, отмечают в Службе здоровья, то конфликтных ситуаций относительно больниц, которые определяют как дополнительные опорные, как это произошло с 25-й городской, возникать не будет. Ведь персонал будет заранее проинформирован об условиях работы.