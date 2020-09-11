Антирекорд по COVID-19: в Украине за сутки впервые – более 3 тысяч новых случаев

В Украине за сутки выявлено 3 144 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, и это - очередной антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«11 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3076 летальных, 67005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3144 новых случая. Всего проведено 1806428 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1128 пациентов», - сказано в сообщении.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая область - 4690 случаев;

Волынская область - 6161 случай;

Днепропетровская область - 3093 случая;

Донецкая область - 1942 случая;

Житомирская область - 4055 случаев;

Закарпатская область - 8453 случая;

Запорожская область - 2136 случаев;

Ивано-Франковская область - 10 953 случая;

Кировоградская область - 885 случаев;

г. Киев - 16523 случая;

Киевская область - 6648 случаев;

Львовская область - 16 626 случаев;

Луганская область - 532 случая;

Николаевская область - 1851 случай;

Одесская область - 9157 случаев;

Полтавская область - 1130 случаев;

Ровненская область - 10 217 случаев;

Сумская область - 2229 случаев;

Тернопольская область - 8377 случаев;

Харьковская область - 12 112 случаев;

Херсонская область - 576 случаев;

Хмельницкая область - 3695 случаев;

Черновицкая область - 11 847 случаев;

Черкасская область - 2294 случая;

Черниговская область - 2574 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 сентября 2020 в Центр поступило 3285 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 212 029 сообщений о подозрении на COVID-19.