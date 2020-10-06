Антирекорд по заболеваемости COVID-19 в МВД Украины: среди правоохранителей за сутки зафиксировали 237 новых случаев

06 октября 2020 г. 13:41
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В Украине по состоянию на сегодня, 6 октября, за сутки среди правоохранителей МВД лабораторно подтверждено 237 случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Как отмечается, наибольшее количество больных COVID-19 работников МВД было зарегистрировано в Хмельницкой области, там заболели 20 человек, в Ровенской области (19 заболевших) и городе Киеве  - здесь заболевших правоохранителей больше всего – 50.

За минувшую неделю в Украине коронавирусной болезнью заболели 1175 правоохранителей, сообщили в полиции.  

Всего, по данным МВД, начала пандемии коронавирусом заболели 6678 сотрудников, выздоровели - 5966, умерли - 16.

«Чтобы сделать себя менее уязвимыми к вирусам, всегда следуйте рекомендациям: мойте руки с мылом не менее 20 секунд, используйте защитную маску, придерживайтесь социальной дистанции 1,5 м», - напомнили в полиции.

 

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