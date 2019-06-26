Антирекордсмены за рулем: в Харькове водители превысили норму алкоголя в 20 раз

В Харькове бьют свои собственные псевдорекорды. Так только за понедельник патрульные составили 7 постановлений на водителей за управление машинами в нетрезвом состоянии. И первые места среди антирекордсменов заняли водители двух автомобилей, севшие за руль вообще будучи едва не без сознания. В то время как допустимая норма составляет 0,2 промилле, рассказывает инспектор сектора пресс-службы УПП в Харковской области Ангелина Диська, проверка драгером этих водителей показала превышение более чем в 20 раз.

Ангелина Диська, инспектор сектора пресс-службы УПП в Харк. обл.

Ці антирекордсмени були виявлені за допомогою звернення громадян, на лінію 102. Водії погодилися пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою газоаналізатору драгер. Наразі водіїв чекає адміністративна відповідальність - це штраф 10200 гривень та позбавлення права керування транспортним засобом, терміном на один рік.

С каждым последующим нарушением денежное наказание увеличивается вдвое, говорят в полиции. Так, уже второе нарушение влечет за собой штраф в размере 20 400 гривен и лишение права управления на 3 года, а третье вождение в год в нетрезвом виде карается в более чем 40 тысяч гривен штрафа и лишает прав аж на 10 лет. Все это решает суд. Оксана недавно сдала экзамены на права, уверяет ни она, ни ее товарищи, выпив даже бутылку пива за руль не садятся ни в коем случае. Ее мнению, по крайней мере на камеру, разделяют все опрошенные водители.

Оксана

Убила б, честное слово, сразу, на месте. Потому-что из-за таких вот людей которые садятся нетрезвые за руль, даже пусть там бутылка пива, то это уже неправильно, надо сразу забирать права на месте и навсегда.

Сергей

В общем негативное, считаю, что челок должен садится за руль трезвым, всегда и при любых обстоятельствах.

Павел

К авариям, к смерти, к жертвам - небезопасно.

Патрульные подводят опасную статистику - только за июнь в целом произошло более полутысячи аварий из них около 30 с пострадавшими. А водителей, которых поймали на вождении в нетрезвом состоянии было более 300. Смотря на то, что впереди три выходных, патрульные призывают всех более ответственно относиться к безопасности дорожного движения, и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии.