Антисептики вместо парфюмерии: заводы концерна LVMH перепрофилируют из-за коронавируса

Из-за распространения в мире коронавируса концерн LVMH, который занимается производством парфюмерии, решил использовать свои французские заводы для производства дезинфекторов для рук.

Дезинфицирующие средства для рук будут делать заводы, которые выпускают парфюмерию для таких брендов, как Christian Dior, Givenchy и Guerlain. Заводы, которые перепрофилируются в условиях распространения коронавируса, расположены рядом с городами Орлеан, Шартр и Бове.

Концерн с 16 марта будет бесплатно передавать антисептики властям в области здравоохранения Франции. За первую неделю концерн планирует выпустить 12 тонн антисептика. Производить дезинфекторы будут столько, сколько нужно.