Апелляционный суд оставил Надежду Савченко под стражей, отменив решение суда первой инстанции

09 августа 2018 г. 16:29
Источник: Интерфакс-Украина
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Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Украины Надежды Савченко до начала сентября, но при этом отменил решение Шевченковского райсуда от 13 июля о продлении ей срока ареста до 10 сентября.

На заседании в четверг суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защиты Надежды Савченко: отменил решение суда первой инстанции, но при этом вынес новое определение, которым удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления СБУ, согласованное с прокурором Главной военной прокуратуры Украины, о продлении срока содержания под стражей Савченко до 7 сентября.

Суд также отказался удовлетворить ходатайство о взятии Надежды Савченко на поруки.

"Определение суда очень сложно понять, мы будем обращаться в официальном порядке в суд за разъяснением. Но по факту отменено решение суда первой инстанции и фактически избрана та же мера пресечения. Сами основания, почему это было сделано, мы увидим позже, когда будет полный текст", - отметил после заседания адвокат Константин Глоба.

"Отменили решение Шевченковского суда, но продолжили ту же меру пресечения. По факту осталось все то же, что и было избрано судом первой инстанции. А почему – это вопрос", - подчеркнул он.

Сестра Н.Савченко, глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко заявила, что суд принял данное решение под давлением.

"Судьи по "своим каналам" сами говорят, что на них оказывается давление. Они сами сегодня спрашивали у прокуроров, есть ли смысл держать Надежду под арестом. Но в совещательной комнате они, очевидно, взвесили все риски для себя и поддались давлению", - отметила она.

 

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