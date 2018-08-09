Апелляционный суд отправил виновника ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя, за решетку

Апелляционный суд области назначил реальное наказание для водителя, по вине которого погибла молодая девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в мае прошлого года нетрезвый житель одного из сел Сахновщинского района не справился с управлением автомобилем ВАЗ, съехал с дороги и врезался в электроопору.

17-летняя девушка, которая на тот момент находилась также в автомобиле, от полученных травм погибла на месте происшествия.

Приговором суда первой инстанции 30-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд назначил виновнику наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Однако обвинение по делу не согласилось с таким решением суда и подало апелляционную жалобу на приговор.

Апелляционный суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.