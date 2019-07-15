Апелляционный суд рассмотрит дело Цибульник

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15 июля 2019 г. 16:15
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Открыто производство по апелляционной жалобе прокурора по делу Татьяны Цыбульник, обвиняемой в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 2 июля Октябрьский райсуд Харькова вернул обвинительный акт в отношении главы администрации Новобаварского района города в орган досудебного расследования для устранения недостатков.

Обвинение Татьяне Цибульник предъявлено по статье 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Председатель администрации не задекларировала изменения в имущественном состоянии, а именно не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 613 тысяч гривен, что превышает 100 прожиточных минимумов доходов граждан.

Председательствующий по делу - судья Николай Савенко.

Судьи коллегии - Игорь Савченко, Александр Курило. 

 

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