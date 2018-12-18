Апелляцию по делу Кернеса из-за болезни судьи сняли с рассмотрения

Полтавский апелляционный суд снял с рассмотрения апелляцию на закрытие уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за пребывания судьи на больничном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Полтавский апелляционный суд сообщает, что слушание уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича, которое было назначено на 21 декабря 2018, снято с рассмотрения в связи с тем, что судья Низельковская Л. В. находится на больничном", - говорится в сообщении.

Информация о дате следующего заседания будет обнародована дополнительно.

Напомним, 10 августа суд закрыл дело против Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах. Судья Андрей Антонов сообщил, что прокуроры не явились ни на одно из семи назначенных заседаний. Генпрокуратура обжаловала это решение и открыла дело против судьи Антонова, который подал в отставку и объяснил свое увольнение давлением на него.

20 сентября суд снял с рассмотрения апелляцию на закрытие дела Кернеса, а защита подала ходатайство о направлении производства в другой апелляционный суд.

Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса. Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, как заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.